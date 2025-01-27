Указом Президента уточнены положения о Минобороны и Генштабе

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 36, которым уточняются положения о Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил. Документ принят в целях приведения Указа № 719 от 7 декабря 2006 года в соответствие с Военной доктриной.

В частности, функции Минобороны дополнены положениями по реализации в Вооруженных Силах мероприятий по патриотическому воспитанию, а также по освещению в средствах массовой информации деятельности ВС. Кроме того, уточняется состав коллегии Минобороны.

Функции Генштаба дополнены положением по координации деятельности силового компонента военной организации государства по вопросам обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты.