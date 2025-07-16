Указом Президента учреждены эмблема и флаг Министерства информации

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 277 "Аб афіцыйных геральдычных сімвалах Міністэрства iнфармацыi".

Указом учреждаются эмблема и флаг Министерства информации.

Эмблема представляет собой овал серебристого цвета с расходящимися от центра лучами, который обрамлен каймой зеленого цвета. В центре размещена аббревиатура "МI". Флаг воспроизводит изображение эмблемы.

Наличие официальных геральдических символов будет способствовать сохранению и развитию традиций Министерства информации, а также его индивидуализации и распознаванию в медиапространстве.