Указом Президента совершенствуется управление жилфондом и деятельность в сфере строительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта подписал Указ № 130, которым отдельные указы Главы государства приводятся в соответствие с Кодексом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и Законом "Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации", вступившими в силу в 2024 году.

Предусматривается изменение 13 указов Президента. В частности, исключаются нормы, содержащиеся в Кодексе и Законе, уточняется терминология, отдельные акты признаются утратившими силу.