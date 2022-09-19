Указом Президента расширены полномочия местных властей по распоряжению имуществом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября подписал Указ № 330 "О распоряжении имуществом". Документ принят в целях совершенствования отношений по распоряжению имуществом, расширения полномочий республиканских и местных органов государственного управления, упрощения порядка вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот.

Указ предусматривает передачу полномочий по распоряжению имуществом от Совета Министров государственным органам и организациям, от облисполкомов и Минского горисполкома местным районным (городским) исполнительным комитетам. Также расширяются полномочия местных Советов депутатов по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.