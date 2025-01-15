Указом Президента расширено участие Госинспекции охраны животного и растительного мира в обеспечении нацбезопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января подписал Указ № 27 "О Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь".

Документ предусматривает расширение участия Госинспекции охраны животного и растительного мира в обеспечении национальной безопасности Беларуси, в связи с чем на данную структуру возложены новые задачи (наряду с сохранением всех ранее действующих).

В частности, должностные лица этой госинспекции наделяются правом проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств, на входах в охраняемые объекты ведомства, а также изымать запрещенные к проносу предметы и вещества. Водители автомобилей этой госинспекции, участвующие в пресечении противоправных деяний, наравне с инспекторским составом наделяются правом применения и использования оружия, физической силы, спецсредств.

В целях повышения эффективности деятельности подразделения Госинспекции охраны животного и растительного мира укомплектовываются современными техническими средствами.

Указ принят во исполнение требований Главы государства по исключению множественности правового регулирования, обеспечению простоты восприятия законодательства. Вместо трех указов (№ 341 от 29 июня 2010 года, № 443 от 25 сентября 2013 года и № 269 от 15 июля 2019 года) подготовлен единый комплексный документ, регламентирующий деятельность Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.