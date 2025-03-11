Указом Президента изменен порядок направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта подписал Указ № 104, который приводит в соответствие с принятыми законами ряд указов Главы государства.

Документом предусмотрено внесение изменений в несколько указов: от 26 июня 2001 года № 355 "Об общевоинских уставах Вооруженных Сил Республики Беларусь", от 28 августа 2006 года № 542 "О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения", от 21 июля 2021 года № 281 "О выплате ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы".

С учетом правоприменительной практики также внесены изменения в Положение о порядке направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденное Указом № 542. При выделении путевки с использованием бюджетных средств ребенку на совместное санаторно-курортное лечение с родителем исключаются неоднозначные трактовки права ее повторного получения в текущем году в нескольких местах (работы и жительства), а также регулируются вопросы уступки (передачи) полученной и оплаченной путевки другому лицу.