Указом Президента актуализирован состав Президиума ВАК и комиссии по помилованию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 февраля подписал Указ № 62, которым актуализирован состав Президиума Высшей аттестационной комиссии, Комиссии по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности при Президенте Республики Беларусь и Комиссии по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений.

Изменения обусловлены ранее состоявшимися кадровыми назначениями в Конституционном Суде, Генеральной прокуратуре, Следственном комитете и Министерстве здравоохранения, а также необходимостью уточнения отдельных должностей членов указанных коллегиальных образований.