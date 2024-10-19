Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября принял участие в фестивале-ярмарке "Дажынкі-2024" в Воложине.

Прибыв в город, Глава государства прежде всего поделился своими впечатлениями о культуре земледелия в регионе - с вертолета, как известно, все видно как на ладони. По словам Президента, критиковать Минскую область в целом не за что, однако ряд замечаний все-таки есть.

"Критиковать тебя не буду. Можно покритиковать только в том плане, что все ты делать умеешь, но не делаешь пока везде, - обратился Александр Лукашенко к председателю Минского облисполкома Александру Турчину. - Знаешь, как обработать прифермерские участки. По маршруту не к чему придраться. Знаешь, как пахать. Качество еще, конечно, пока никудышное (плуги не отрегулированы - гребни получаются), но это поправимо. Мелиорацию умеешь делать, как надо. Где надо, дрова лежат. Это говорит о том, что люди наши умеют. Все умеют. Все как надо. Не хуже, чем на Западе, где все частное. Но не всегда, не везде делаем. Поэтому в будущем году жим будет очень жестокий: и по вымочкам (мы рассказали все, как делать), и по озимому ячменю, и как вовремя посеять озимые".

"Осталось убрать кукурузу. Но небольшие площади, уберем. То есть умеешь делать все. Желательно, чтобы это было везде. Почему не везде - дисциплина. Всего хватает, умеем делать, трактора, техника. Но дисциплина где-то недотягивает. За зиму всех надо закрутить, завертеть. Надо работать так, как надо", - требует Президент.

Культуру земледелия необходимо доводить до ума, поставил задачу Глава государства.

"По многолетней традиции, заложенной на заре независимой Беларуси, мы собрались вместе, чтобы прежде всего поклониться сельчанам за труд и вручить заслуженные награды нашим героям. Минщина - регион необычный. Это географический центр страны. Ее земли находятся во всех природных физико-географических зонах республики, включая Полесье и Поозерье", - привел несколько фактов Александр Лукашенко в своем выступлении на фестивале-ярмарке тружеников села в Воложине.

Президент отметил, что Минская область - это практически Беларусь в миниатюре. И с точки зрения земледелия здесь на практике знают потенциал плодородия, плюсы и минусы всех почв и полей и умело эти знания используют.

В Минской области расположены озеро Нарочь и Национальный парк "Нарочанский", Березинский биосферный заповедник, высочайшая точка республики - гора Дзержинская, а в Солигорске - 20% мировых запасов калия. И это только небольшая часть природных ресурсов региона, заметил Глава государства.

"Минская область сегодня - один из лидеров в промышленности и сельском хозяйстве. А ведь когда-то мы стояли в прямом смысле "на ростанях", выбирая свой путь. Мы определялись, куда и как идти: развивать промышленность, становиться аграрной страной или вообще распродать иностранцам советское наследие и сосредоточиться, как тогда говорили, на каких-то услугах, как я говорил, быть холуями? Результаты нашего выбора сегодня видят все - мы сами, и наши друзья, и недруги", - заявил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что в Беларуси высокопродуктивный АПК, развитая горнодобывающая промышленность, машиностроение мирового уровня, модернизированная нефтепереработка и многое-многое другое.

"Ничего не разбазарено, не потеряно. Мы приумножили наследие мощнейшего Советского Союза, превратив это достояние в национальные бренды современной Беларуси. Как нам это удалось? Благодаря людям, живущим на благословенной белорусской земле, их мудрости, терпению и, самое главное, "працавітасці", - подчеркнул Президент. - Она помогала нам выживать в любое лихолетье. Родная земля всегда давала силы, хлеб и уверенность в будущем. Успехи страны - это всегда коллективный труд. Так было, так есть и так будет. И наш весомый республиканский каравай-2024 - общая заслуга всех регионов нашей Беларуси".

Но самый солидный кусок - более 2,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, кукурузы и рапса - в этом году именно у Минской области. Здесь вырастили четверть от нынешнего каравая. А если сравнивать с серединой 1990-х - это половина того, что собирали всей Беларусью.

Средняя урожайность зерновых (вместе с кукурузой) достигла в регионе почти 44 ц/га. Это больше, чем в соседних европейских странах. А лучшие хозяйства региона - "Гастелловское", "Снов", "Грицкевичи", "Пятигорье" - собрали около 100 ц с гектара и выше. Это уже уровень мировых лидеров, обратил внимание Глава государства. "Как я говорил, вы умеете делать все", - констатировал Президент.

Завершаются уборка картофеля, кукурузы, заготовка кормов. В срок посеяны озимые культуры. Отлично, по словам Александра Лукашенко, показал себя озимый ячмень - урожайность 45 ц/га. "Увеличение его посевных площадей в полтора раза - правильное направление. Молодцы, что занялись кукурузой. Высеваете больше всех в стране, - заметил Глава государства. - Хорошая работа с кормами сразу дает продуктивность в животноводстве. Вы обещаете, что к концу года будет надоено 7 тыс. килограммов молока с каждой коровы. Достойнейший результат".

"Но давайте будем откровенны: это, как часто говорят, средняя температура. Вы способны на большее. За спинами лидеров минской "переработки" (агрокомбинат "Дзержинский", "Смолевичи Бройлер", "Велес-Мит" и другие) еще хватает предприятий, которым необходимо взять на себя, мягко говоря, повышенные обязательства. Задание для области на ближайший год - не менее 3 млн т, а в течение следующей пятилетки устойчиво выйти на 3,5 млн т по зерновым, зернобобовым, кукурузе и рапсу. Это реальная для вас цифра", - убежден белорусский лидер.

Он подчеркнул, что агротехника и рационы кормов в области, где есть "Беларуськалий" и БНБК, должны быть просто образцовыми.

В советское время Минская область дважды была удостоена ордена Ленина именно за аграрные показатели. А 250 ее уроженцев стали Героями Социалистического Труда, каждый третий - за выдающиеся успехи именно в сельском хозяйстве. "В нашей новейшей истории на Минщине два Героя Беларуси. Надеюсь, что золотая звезда еще не раз засияет на груди уроженцев нашего центрального региона", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, точки роста - в грамотном управлении, внедрении инноваций, железной технологической и производственной дисциплине.

"Наглядный пример того, как можно подойти к делу с умом, - сады "Спартан-Агро" в Молодечно. Фермер - не соперник, а партнер для государства. Хорошие инициативы надо стимулировать и давать им зеленый свет. Мы должны поддерживать эффективного, государственного частника", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Но независимо от того, государственное это предприятие или частное, качество превыше всего. Именно в этом была цель объявления этого года Годом качества. Но мы как-то расслабились, еще не все сделали. В 2025 году качеству будет уделено приоритетное внимание. В этом залог как нашего экономического роста, так и повышения престижа на мировых рынках. А это деньги", - сказал Глава государства.

Президент призвал каждого на своем месте выкладываться по максимуму. Тогда, по его словам, и результаты будут высокими.

"Тогда у нас всегда будут возможности повышать зарплаты и пенсии, строить жилье, дороги и социальные объекты. Посмотрите, ведь уже немало сделано в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта. Минщина, например, стала первой областью, где практически в каждом районе есть свой бассейн", - отметил Александр Лукашенко.

"Когда-то мы ввели систему минимальных социальных стандартов. Сегодня пришло время поднять их на более высокий, новый уровень", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что необходимо создать в райцентрах, агрогородках, деревнях и поселках такие комфортные условия, чтобы люди стремились жить, работать и растить детишек именно там. Чтобы туда ехали из Минска и больших городов. А не наоборот. "Нельзя стягивать людей в два-три города в стране, а то и в Минск. Горький опыт наших соседей говорит о том, что это катастрофа для тех, кто живет, допустим, в Минске или Москве", - отметил Президент.

"Надо сделать так, чтобы наши дети бегали босиком по траве, дышали свежим воздухом, питались своими продуктами. И самое главное, чтобы они в результате этого не отрывались от родной земли, не искали свое счастье где-то далеко. Чтобы наши дети хотели и могли трудиться на своей земле. Если мы заложим в них с детства вот это живое, настоящее, такие правильные ценности, можно быть спокойными и за судьбу страны", - уверен Глава государства.

Завершая свое выступление, за рамками официоза Александр Лукашенко решил ответить, как это часто бывает, на волнующие общество вопросы. Глава государства отметил, что его участие в "Дажынках" связывают (больше всего об этом говорят беглые) с проведением избирательной кампании.

"Запомните: больше всего я бы не хотел, чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как обычно, по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества изберем своего Президента. Вы изберете того, кто этого заслуживает, с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что даже если и так, то он имеет на это полное право: "Но если я считаю, что предвыборная кампания, - имею на это право".

Президента, по его словам, волнует сейчас совершенно другое: он хочет поблагодарить белорусов за обеспечение продовольственной безопасности.

"Как Президент страны, не чужой вам человек я решил проехать в этом году по всем мероприятиям, связанным не только с "Дажынкамi". Меня волнует другое, по-человечески вам скажу. В жизни всякое бывает: может, мне как Президенту и не придется, не будет возможности приехать к вам, сельчанам, с которыми я всегда был на одной волне, как в народе говорят. К вам, людям, которые никогда не предавали меня. Которые сделали неимоверное для страны. Вспомните: на заре нашей юности нам поесть нечего было. Единственное, чего хватало, - талонов, а на эти талоны не все купишь. Сегодня вы выполнили главное требование - обеспечили продовольственную безопасность нашей страны", - заявил белорусский лидер.

По его словам, несколько десятилетий назад сложно было представить, что белорусы будут поставлять свою продукцию и удобрения в более чем 100 стран. "Мы это сделали. Вы это сделали. Так обязан я вас поблагодарить за это? Обязан. Вот та цель, которую я преследую, посещая каждый регион для того, чтобы увидеть вас. И от всей души поблагодарить вас за тот подвиг, который вы совершили, - признался Глава государства. - Вы должны знать, что в будущем мы будем делать все для того, чтобы крестьянам было лучше. Я знаю и про дороги, и про жилье и прочее. Целые программы сегодня уже апробированы на практике для того, чтобы решить эти вопросы для наших крестьян. Для наших ветеранов, пенсионеров мы сделаем так, выработаем такие системы, чтобы не был никто обделенным, чтобы старики себя не чувствовали чужими в том государстве, которое они создали собственными руками".

"Вот и вся конспирология: я приехал к вам, в другие регионы, чтобы низко поклониться вам за тот труд, за тот подвиг, за патриотизм и преданность, которые вы выдали на-гора за эти десятилетия", - подытожил Александр Лукашенко.

Президент во время участия в фестивале-ярмарке "Дажынкі-2024" в Воложине наградил лучших аграриев Минской области.

"От всего сердца благодарю всех, кто трудился на полях и животноводческих комплексах, в садах, на перерабатывающих агропромышленных предприятиях. Сегодня со сцены "Дажынак" я уверяю, что Беларусь, поставляющая продовольствие в более чем 100 стран мира, продолжит делать все, чтобы и у других народов были вкусные, качественные белорусские продукты и высокие урожаи. Мы это уже делаем", - заявил Александр Лукашенко.

Орден Почета от Главы государства получил директор филиала "Острошицкий Городок" агрокомбината "Дзержинский" Александр Юргевич.

Медалью "За трудовые заслуги" Президент наградил главного ветеринарного врача ОАО "Смолевичский райагросервис" Максима Гарькавенко, главного агронома сельскохозяйственного производственного кооператива "Агрокомбинат Снов" Несвижского района Александра Шаманова, начальника цеха молочной продукции Минского молочного завода №1 Светлану Василевскую, тракториста-машиниста Борисовского комбината хлебопродуктов Виктора Клещенка, лаборанта химического анализа производственной лаборатории Слуцкого сыродельного комбината Снежану Синицыну и главного экономиста КСУП "Першаи-2014" Елену Скрундь.

Нагрудный знак к почетному званию "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" Александр Лукашенко вручил директору ОАО "Крутогорье-Петковичи" Юрию Климашу.

Специальные листы об объявлении Благодарности Президента получили глава крестьянского хозяйства "Спартан-Агро" Молодечненского района Игорь Абрамчик, оператор машинного доения ОАО "Кленовичи" Елена Аверьянова, водитель ОАО "Литвяны-Агро" Александр Демух, боец скота мясожирового участка Столбцовского мясоконсервного комбината Николай Душевский, тракторист-машинист ООО "Шапчицы-Агро" Михаил Жуковец, главный зоотехник ОАО "Нестановичи-Агро" Шака Кейта, главный зоотехник ОАО "Краснодворцы" Ольга Швед.

Благодарности Президента удостоены труженики агропромышленного комплекса Смолевичского района, коллектив хозяйства "Восход" и аграрии Минской области. От главы государства они получили дополнительные подарки: Смолевичский район и "Восход" обзаведутся новыми тракторами BELARUS, а вот Минской области достался денежный сертификат.

Александр Лукашенко также не остался без подарка: ему вручили традиционный праздничный каравай от хлеборобов Минской области.

"Минщина всегда выполняет Ваши поручения. В текущем году, Вы сказали, Минщина должна подставить плечо всей стране. И мы Ваше поручение выполнили. В целом мы получим урожай в 2,8 млн т культур. Но мы понимаем, что нам есть куда стремиться", - сказал председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

Свой подарок Президенту вручили и жители Воложинского района - макет родительского дома, выполненный из строительных материалов и бумаги. Внутри дома установлены электрические лампочки, работающие от аккумуляторов. Автором работы стала педагог дополнительного образования Центра творчества детей и молодежи Ирина Згирская.

"Еще раз спасибо вам за терпение, за труд. За ту помощь и поддержку, которую вы всегда оказывали не только мне, но и стране. В предвыборный период все сдают экзамен. Когда-то я придумал хорошую формулу: не только действующий Президент, но все мы перед нашим народом сдаем экзамен. Да что там перед нашим народом: сегодня сосредоточено все на Беларуси. Поверьте, все на Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.

"Вчера (в пятницу, 18 октября. - Прим.) у меня был непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько они внимательно наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно, - рассказал Глава государства. - Вы знаете (а богатейшие страны были представлены), они нам завидуют. Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать. За то, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь развития и достойно по нему прошли".

Президент также отметил, что сейчас в стране проходит много различных мероприятий, в их числе и "Марафон единства". Александр Лукашенко сравнивал этот фестиваль с "Дажынкамi", только для представителей творческой интеллигенции: "У наших творческих людей тоже сейчас "уборка", как я им говорю: вы должны порадовать наших людей. Они это делают достойно".

"Я попросил творческих работников, госслужащих это великое действо провести по стране, показать, что не только рабочие, крестьяне, но и творческие люди достойны нашего труда - рабочих и крестьян. Таких мероприятий будет много", - анонсировал Глава государства.

Например, подобный праздник готовят и белорусские спортсмены. Его тоже планируют показать всей стране. И дело тут не в электоральном периоде, пояснил Президент. "Жизнь такая: от посевной до уборки. Не успеем оглянуться - пролетит эта осень, пройдет зима, и нам снова надо выезжать в поле, хотя мы оттуда и не выходим даже зимой", - сказал он.

"У нас есть все. Даже если чего-то нет, мы это купим. Главное - здоровье. Здоровья вам, вашим деткам, вашим родным и близким", - подытожил белорусский лидер.