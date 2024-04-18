У группы "А" КГБ появится свое знамя

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля подписал Указ № 164, которым вносятся изменения в Указ № 459 от 25 августа 2001 года "Об официальных геральдических символах органов государственной безопасности". Данное решение позволит учредить знамя Группы "А" КГБ и использовать его в служебной деятельности.

Знамя группы "А" Комитета государственной безопасности состоит из двойного полотнища, древка с навершием и подтоком, шнура с кистями. Полотнище изготавливается из шелковой знаменной ткани василькового цвета и с трех сторон обшивается золотистой шелковой бахромой.

С краю на знамени вышит белорусский национальный орнамент, рисунок которого повторяет рисунок орнамента на Государственном флаге. На лицевой стороне полотнища изображен Государственный герб, над ним надпись "КАМIТЭТ ДЗЯРЖАЎНАЙ БЯСПЕКI". На оборотной стороне размещена эмблема Группы "А". Над ней - надпись "ПАДРАЗДЗЯЛЕННЕ СПЕЦЫЯЛЬНАГА ПРЫЗНАЧЭННЯ ГРУПА "А", а под эмблемой - "ПЕРАМАГАЦЬ ТАМ, ДЗЕ НЕМАГЧЫМА".

Указ принят в целях сохранения и развития исторических традиций органов государственной безопасности, повышения ответственности их личного состава за выполнение служебного долга.