Телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Глава белорусского государства тепло поздравил своего коллегу с юбилеем.
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон сверили часы по основным вопросам двухсторонних отношений. Вскоре состоится официальный визит Президента Беларуси в Таджикистан. В его рамках, как было отмечено, удастся детально обсудить не только двустороннюю повестку, развитие торгово-экономического сотрудничества, но и актуальные вопросы международного характера.