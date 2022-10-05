Телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава белорусского государства тепло поздравил своего коллегу с юбилеем.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон сверили часы по основным вопросам двухсторонних отношений. Вскоре состоится официальный визит Президента Беларуси в Таджикистан. В его рамках, как было отмечено, удастся детально обсудить не только двустороннюю повестку, развитие торгово-экономического сотрудничества, но и актуальные вопросы международного характера.