Телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным

Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся вечером 5 февраля. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества.

Первый - касательно двусторонних отношений. Президенты обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и России.

Основное, о чем договорились главы государств, - определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия. Этому был посвящен второй блок вопросов в разговоре Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Третий - подготовка к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы. Но до этого весь спектр актуальных на сегодняшний день вопросов главы государств обсудят и уточнят в ходе предстоящей встречи.