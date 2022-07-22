Телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 22 июля провели телефонный разговор.

Главной темой разговора стало двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили и международную повестку дня. Отдельно Президент России проинформировал белорусского коллегу о состоявшихся переговорах в Тегеране.

Глава белорусского государства в свою очередь поблагодарил коллегу за поддержку нашего национального авиаперевозчика.

Кроме того, президенты Беларуси и России согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. Агреман белорусской стороной уже получен.

Владимира Семашко на этой должности сменяет Заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции.

Обсудили главы государств и график предстоящих контактов.