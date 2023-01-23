Телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым

Актуальное состояние и перспективы сотрудничества Беларуси с Кыргызстаном обсуждены во время состоявшегося 23 января телефонного разговора Главы белорусского государства Александра Лукашенко с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном.

Александр Лукашенко и Садыр Жапаров отметили значительный рост объемов торгово-экономического сотрудничества по итогам 2022 года, важность продолжения реализации и развития совместных кооперационных проектов. Главы государств обсудили также интеграционную тематику, в том числе с учетом приоритетов и задач белорусского председательства в ОДКБ. В целом Беларусь и Кыргызстан эффективно сотрудничают на площадках различных объединений, включая СНГ, Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества.