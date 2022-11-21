Телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства поздравил своего казахстанского коллегу с победой на президентских выборах. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества на будущее.

Президент Казахстана с благодарностью принял поздравление. Он отдельно поблагодарил за конструктивную, открытую и честную работу белорусских наблюдателей, оценку состоявшихся выборов.