Телефонный разговор с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Накануне Первому Президенту Казахстана Глава белорусского государства направил телеграмму, а сегодня состоялся телефонный разговор.

Кроме поздравительной тематики Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили обстановку в текущем моменте - ситуацию вокруг Беларуси и Казахстана и в странах постсоветского пространства. Нурсултан Назарбаев подробно интересовался обстановкой в нашем регионе.

Белорусскому народу Первый Президент Казахстана адресовал самые теплые пожелания.

В отправленной в адрес Нурсултана Назарбаева поздравительной телеграмме содержатся пожелания доброго здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни.

"С вашим именем неразрывно связаны масштабные политические и социально-экономические преобразования независимого Казахстана, его становление в качестве современного государства, добившегося значительных успехов на международной арене", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сложно переоценить вклад Нурсултана Назарбаева в налаживание дружественных и доверительных отношений между Беларусью и Казахстаном. "Взаимная поддержка и плодотворное двустороннее сотрудничество на протяжении многих лет стали основой для создания интеграционных объединений на евразийском пространстве, способствовали устойчивому развитию Республики Беларусь и Республики Казахстан", - подчеркнул Президент.