Телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

    Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 

    Главы государств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, констатировали хорошую динамику в развитии отношений. Была подчеркнута важность в полной мере реализовать утвержденную ранее дорожную карту на 2022-2026 годы, уделив особое внимание укреплению кооперационных связей.

    Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон также уточнили график предстоящих встреч на ближайшее время.