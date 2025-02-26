Телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Главы государств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, констатировали хорошую динамику в развитии отношений. Была подчеркнута важность в полной мере реализовать утвержденную ранее дорожную карту на 2022-2026 годы, уделив особое внимание укреплению кооперационных связей.
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон также уточнили график предстоящих встреч на ближайшее время.