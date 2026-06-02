Телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 2 июня провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.

В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения XIII Форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области.

Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе.

Также в числе обсуждавшихся тем - торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.