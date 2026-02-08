Телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 8 февраля провели телефонный разговор.

Главной его темой стало предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Президенты обсудили время и сроки его проведения, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Беларуси и России.

Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили в разговоре ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов. Коснулись главы государств и международной тематики, развития обстановки в регионе.