Телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным
Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства поздравил российского коллегу с днем рождения.
Президенты обсудили ряд вопросов, касающихся развития белорусско-российских отношений, международной повестки, обстановки в регионе.
Главы государств сверили часы в части предстоящих контактов - в частности, на полях саммита СНГ в Душанбе, который состоится уже на текущей неделе.