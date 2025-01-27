Телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах.

Главы государств сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.

В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах также поступило поздравительное послание от Владимира Путина.

"Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Беларусь. За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении.

Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия.

"Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", - российский лидер.