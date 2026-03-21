Телефонный разговор c Президентом России Владимиром Путиным

Телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся вечером 21 марта.

В ходе разговора глав государств в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Особый акцент был сделан на необходимость скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Президенты также обсудили наиболее актуальные вопросы международной обстановки, ситуацию в регионе.