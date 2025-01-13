Подписан Указ о продлении упрощенного порядка приемки в эксплуатацию объектов строительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 января подписал Указ № 10, которым на 3 года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации (за исключением расположенных в Минске).

Заявления о приемке в эксплуатацию таких построек могут быть поданы гражданами до 1 января 2028 года.

Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право принимать в эксплуатацию названные объекты, при этом они не будут признаваться самовольными.

Указ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года.

Соответствующие изменения внесены в Указ Президента Беларуси от 25 июля 2022 года № 253 "Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства".