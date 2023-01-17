В Беларуси совершенствуется деятельность органов финансовых расследований Комитета госконтроля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января подписал Указ № 11, которым совершенствуется деятельность органов финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Документ предусматривает корректировку ряда указов Главы государства, регламентирующих порядок прохождения службы в органах финансовых расследований (в том числе в части обеспечения унифицированного с иными военизированными организациями подхода), правовое регулирование деятельности Департамента финансовых расследований КГК, а также вопросы материально-технического обеспечения сотрудников органов финансовых расследований.