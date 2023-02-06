Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и Президенту Сирии Башару Асаду в связи с многочисленными жертвами землетрясения в этих странах.

"С большой болью восприняли в Беларуси печальное известие о последствиях одного из самых разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции, которое привело к многочисленным человеческим жертвам, уничтожило исторические и культурные памятники, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения", - говорится в соболезновании Президенту Турции. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко высказал искренние соболезнования и слова поддержки турецкому лидеру, родным и близким погибших. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, а также восстановления разрушенной стихией инфраструктуры.

"От имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и всему сирийскому народу в связи с гибелью большого числа людей в результате разрушительного землетрясения на севере Сирии, - отмечается в соболезновании Президенту Сирии. - Передаю слова поддержки родным и близким погибших, желаю всем пострадавшим от стихийного бедствия скорейшего выздоровления, а стране - восстановления разрушенной инфраструктуры и возвращения к обычному образу жизни".