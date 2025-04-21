Соболезнование в связи со смертью Папы Римского Франциска

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу в связи со смертью Папы Римского Франциска.

"В Беларуси с чувством глубокой печали восприняли новость о завершении жизненного пути Его Святейшества Папы Римского Франциска. Многолетнее служение Франциска Христу было насыщенно любовью к пастве, всем людям, всему миру. Как настоящий гуманист и защитник интересов простого человека Понтифик внес неоценимый вклад в дело обеспечения социального равенства и справедливости. Деятельность Папы Римского стала свидетельством глубокой веры, мудрости и гуманизма", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что для всех, кто имел честь встретиться с Его Святейшеством, он навсегда останется примером смелости, достоинства и верности христианским идеалам.

"С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах. Благодарен за его работу по укреплению взаимоуважительных отношений между Беларусью и Святым Престолом. Примите, Ваше Высокопреосвященство, мои искренние соболезнования и слова поддержки в связи с этой тяжелой утратой", - отметил в послании Глава государства.