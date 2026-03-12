Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду в связи со смертью Заместителя Премьер-министра по делам Совета Министров Султаната Оман Саида Фахада бен Махмуда Аль Саида.

Глава государства отметил, что многолетняя деятельность Заместителя Премьер-министра по делам Совета Министров стала важнейшей предпосылкой современного политического и социально-экономического роста Султаната Оман. "Саид Фахад бен Махмуд Аль Саид внес значительный вклад в укрепление государственных институтов, ускорение модернизации и поступательного прогресса Омана, а также в развитие конструктивного международного сотрудничества, в том числе с Республикой Беларусь", - говорится в соболезновании.

"Мне довелось лично встречаться с этим выдающимся государственным деятелем, который по праву пользовался глубоким уважением как на свой родине, так и за ее пределами. Навсегда сохраню самые теплые воспоминания о его мудрости, дальновидности и искренней преданности Оману", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси высказал Султану Омана и всему народу султаната слова сочувствия и поддержки в это скорбное время: "Уверен, что светлая память о Его Высочестве и его служении Отечеству навсегда останется в истории страны".