Соболезнование родным и близким выдающегося государственного деятеля Беларуси Николая Домашкевича

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким выдающегося государственного деятеля Беларуси, опытного и авторитетного руководителя Николая Домашкевича.

"Жизненный путь Николая Федоровича является примером беззаветного и преданного служения народу и Отечеству. Масштаб личности, государственное мышление, твердый характер, требовательное отношение к делу и активная гражданская позиция всегда составляли основу высоких результатов на самых ответственных участках его профессиональной деятельности. Следуя принципам долга и чести, он внес значимый вклад в создание эффективной системы государственного управления", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что светлая память о верном сыне Беларуси сохранится в истории страны и сердцах соратников Николая Домашкевича.