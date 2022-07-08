Соболезнование родным и близким Синдзо Абэ

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования родным и близким Синдзо Абэ.

"От имени белорусского народа и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью известного политического деятеля и многолетнего руководителя Правительства Японии господина Синдзо Абэ, который во время выступления в городе Нара стал жертвой нападения убийцы, - говорится в соболезновании. - Республика Беларусь решительно осуждает любые формы экстремизма, терроризма и призывает к сдержанности всех участников политического процесса".

В это скорбное время Президент адресовал слова сострадания и поддержки семье и близким Синдзо Абэ, а также всему японскому народу в связи с постигшей их большой утратой.