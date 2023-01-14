Соболезнование родным и близким народной артистки СССР Инны Чуриковой

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Инны Чуриковой в связи с ее смертью.

"Инна Михайловна прожила яркую и насыщенную жизнь. Ее исключительный талант и обаяние покорили сердца миллионов поклонников, созданные на театральных подмостках и в кинематографе блестящие образы дарили зрителю сильные и глубокие эмоции. Светлая память о ней навсегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании.