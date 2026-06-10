Соболезнование родным и близким народной артистки СССР Людмилы Чурсиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Людмилы Чурсиной.

"Примите мои соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Чурсиной Людмилы Алексеевны. Свою жизнь Людмила Алексеевна посвятила служению искусству, завоевав искреннюю любовь и признание многочисленных поклонников. Образы, созданные ею в кино и на театральных подмостках, стали примером высочайшего мастерства, покоряли силой характера и дарили зрителю неповторимые эмоции. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании.