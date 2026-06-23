Соболезнование родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина.

"Примите соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Ножкина Михаила Ивановича. Его творчество оставило яркий след в истории современного искусства. Преданные поклонники ценили Михаила Ивановича за большой талант, умение доводить до совершенства любое начатое дело, создавать запоминающиеся образы и характеры. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в соболезновании.