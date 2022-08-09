Соболезнование родным и близким бывшего Первого секретаря ЦК Компартии Беларуси Николая Слюнькова

Президент Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким бывшего Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Николая Никитовича Слюнькова.

"Примите искренние соболезнования в связи со смертью Героя Социалистическою Труда, видного государственного и общественного деятеля Беларуси Николая Никитовича Слюнькова, - отметил Глава государства. - Николай Никитович - достойный пример доблестного труда и самоотдачи. Его жизненный путь неразрывно связан с восстановлением и развитием послевоенной Беларуси. Его всегда отличали высокие моральные принципы, безграничная преданность идеалам социальной справедливости, искреннее стремление укреплять основы белорусской государственности".

Александр Лукашенко подчеркнул, что память о Николае Никитовиче Слюнькове на долгие годы сохранится в истории страны и будет жить в наших сердцах.