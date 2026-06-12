Соболезнование Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи с гибелью детей в результате происшествия с микроавтобусом рядом с городом Гверу.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии.

"В этот тяжелый момент от имени своих соотечественников и себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, а также всему народу Зимбабве. Передаю слова поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.