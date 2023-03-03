Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе в связи с большими человеческими жертвами в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Лимпопо.

"В Республике Беларусь с чувством глубокого сожаления и скорби восприняли сообщение об ужасном ДТП в южно-африканской провинции Лимпопо с участием школьных автобусов, которое привело к многочисленным человеческим жертвам, - говорится в соболезновании. - Особенно больно, когда гибнут дети, жизненный путь которых только начинался".

От имени белорусского народа и себя лично Глава государства адресовал искренние соболезнования и слова поддержки Президенту ЮАР, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой аварии.