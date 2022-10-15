Соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с аварией на шахте в городе Амасра.

"С большой болью и скорбью в Беларуси воспринято известие о многочисленных жертвах, вызванных этой трагедией", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко также передал искренние слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.