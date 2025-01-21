Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с большим числом жертв и раненых в результате пожара, который вспыхнул на горнолыжном курорте Карталкая.

"В этот тяжелый момент примите от имени белорусского народа и от меня лично слова поддержки и солидарности, сердечные соболезнования всем, кого затронула эта трагедия, пожелания стойкости и мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.