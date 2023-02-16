Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с жертвами в результате схода снежных лавин.

"В Республике Беларусь с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о человеческих жертвах и многочисленных разрушениях, вызванных сходом снежных лавин в разных регионах Республики Таджикистан, - отметил Глава государства. - От имени белорусского народа и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших глубокие соболезнования".

Александр Лукашенко передал слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим. "Очень надеемся на скорейшую ликвидацию последствий стихии и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавших районов", - подчеркнул Президент.