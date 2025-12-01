Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки Ануре Кумаре Диссанаяке в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате паводков и оползней.

"От имени народа Республики Беларусь и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате катастрофических паводков и оползней в Шри-Ланке", - говорится в соболезновании.

Глава государства адресовал слова поддержки семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. "Уверен, что усилия властей и спасательных служб помогут региону преодолеть последствия этой страшной трагедии", - подчеркнул белорусский лидер.