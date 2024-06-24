Соболезнование Президенту России Владимиру Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил самые искренние соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с серией варварских терактов в Дагестане, жертвами которых стали стражи правопорядка и мирные жители.

"Решительно осуждаем бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил убеждение, что все виновные в совершении этого тяжкого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание.

"В это сложное время желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления пострадавшим", - говорится в соболезновании.