Соболезнование Президенту России Владимиру Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту России Владимиру Путину соболезнование в связи с трагической гибелью людей в результате крупного пожара в кафе "Полигон" города Костромы.

Глава государства отметил, что в Беларуси с большой печалью восприняли эту новость.

"От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в соболезновании.