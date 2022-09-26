Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в ижевской школе.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой печалью восприняли страшную трагедию в ижевской школе, повлекшую человеческие жертвы: "Нестерпимой болью в наших сердцах отозвалось известие о гибели невинных детей, чьи жизни прервались, едва начавшись".

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования и адресовал слова безмерного сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.