Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с гибелью людей во время массовых мероприятий в Сеуле.

"С большой болью в Беларуси восприняли жуткие известия о человеческих жертвах во время массовых мероприятий в районе Итхэвон столицы Южной Кореи", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко от всего белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Республики Корея, семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.