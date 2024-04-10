Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси в связи с гибелью людей в результате крушения судна в районе Мозамбикского побережья.

"С большой болью и скорбью в Беларуси узнали о пострадавших и погибших в результате крушения судна в районе Мозамбикского побережья", - отметил Глава государства.

В связи с этой ужасной трагедией Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования и адресовал слова поддержки Филипе Жасинту Ньюси, родным и близким пострадавших и всему народу Мозамбика.