Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с гибелью мусульманских верующих в результате бесчеловечного террористического акта в городе Пешавар.

"С большой скорбью в Беларуси узнали про гибель мусульманских верующих в результате бесчеловечного террористического акта в городе Пешавар, - говорится в соболезновании. - Этому преступлению нет и не может быть никакого оправдания. Решительно осуждаем любые проявления агрессии, нетерпимости и экстремизма в качестве средств для достижения своих целей. Убежден, что все виновные понесут соответствующее их поступку наказание".

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования Президенту Пакистана и гражданам этой страны. Белорусский лидер адресовал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии.