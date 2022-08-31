Соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с жертвами наводнения.

"С чувством глубокой боли и печали в нашей стране узнали о многочисленных человеческих жертвах в результате наводнения в пакистанских провинциях Синд и Хайбер-Пахтунхва", - говорится в соболезновании.

"От имени белорусского народа и себя лично высказываю искренние соболезнования и шлю слова поддержки Вашей Экселенции, родным и близким погибших. Надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших и преодоление последствий разрушительной стихии", - отметил Глава государства.