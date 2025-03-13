Соболезнование Президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари, Премьер-министру Шахбазу Шарифу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени своих соотечественников и себя лично выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами в результате варварского захвата пассажирского поезда в провинции Белуджистан Президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари, Премьер-министру Шахбазу Шарифу, а также родным и близким погибших.

"С глубокой болью и скорбью в Беларуси восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате захвата пассажирского поезда в Белуджистане. Решительно осуждаем экстремизм в любых проявлениях. Уверен, что Пакистан, который десятилетиями находится на острие борьбы с терроризмом, справится с этим вызовом", - отметил Александр Лукашенко.

"Бесчеловечным преступлениям против женщин, детей и других мирных граждан не может быть оправдания, - подчеркнул Глава государства. - Уверен, что виновные в организации и осуществлении этого жуткого теракта понесут заслуженное наказание".

Президент высказал пожелания скорейшего выздоровления потерпевшим, а также слова поддержки лидерам Пакистана и пакистанскому народу.