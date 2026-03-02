Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки, - говорится в соболезновании. - На протяжении десятилетий он служил народу, неизменно руководствуясь верностью традициям и ответственностью перед будущими поколениями. Своей мудростью и дальновидностью получил высокое признание и пользовался заслуженным авторитетом далеко за пределами государства. Духовный лидер остался верным своему народу до последнего вздоха и мужественно принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость Ирана".

"Память об Али Хаменеи, его служении стране сохранится в сердцах миллионов людей. Его жизненный путь останется частью национального наследия Ирана и важной страницей мировой истории", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что имел честь встречаться с этим выдающимся государственным деятелем, который внес большой вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Ираном и Беларусью: "Его доброе имя и мужество останутся в нашей памяти".

"В это скорбное время от имени белорусского народа и себя лично направляю искренние слова соболезнования и поддержки. Разделяем боль утраты и выражаем солидарность с Ираном в такой тяжелый момент", - говорится в соболезновании.