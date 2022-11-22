Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с трагическим землетрясением в провинции Западная Ява.

"С глубокой болью и печалью в Республике Беларусь узнали о катастрофических последствиях землетрясения в провинции Западная Ява. В это тяжелое для вашей страны время от имени белорусского народа и себя лично направляю слова сочувствия и поддержки Вашему Превосходительству, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передаю искренние соболезнования всему индонезийскому народу", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства также выразил надежду на полное восстановление затронутых стихией регионов Индонезии.