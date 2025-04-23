Соболезнование Президенту Индии Драупади Мурму

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Индии Драупади Мурму и Премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами террористического акта вблизи города Пахалгам.

"Республика Беларусь категорически осуждает ужасный теракт вблизи города Пахалгам, в результате которого погибли и пострадали мирные люди. Нет никакого объяснения и оправдания этому варварскому преступлению", - подчеркнул Глава государства.

От имени белорусского народа и себя лично Президент выразил глубокие соболезнования семьям безвинных жертв и дружественному народу Индии, а также передал пожелания скорого выздоровления всем пострадавшим.