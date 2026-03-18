Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с чувством глубокой скорби восприняли новость о кончине этого выдающегося грузинского религиозного и общественного деятеля.

"Его Святейшество и Блаженство Илия II всю жизнь посвятил высоким идеалам, служа не только своему народу, но и всему человечеству. Через инициативы, направленные на упрочение мира, безопасности, дружбы и межрелигиозного взаимопонимания, Патриарх завоевал особое место в сердцах миллионов людей независимо от их национальной или религиозной принадлежности, - говорится в соболезновании. - Многолетнее служение Его Святейшества Илии II укрепило Грузинскую православную церковь, способствовало восстановлению и открытию сотен храмов и монастырей".

Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования Грузинской православной церкви и всему народу Грузии. "Светлая память выдающемуся духовному деятелю, оставившему глубокий след в истории своей страны и православного мира", - отметил он.